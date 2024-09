Rob Kemps op zijn knieën voor zijn vriendin Stephanie

Rob Kemps heeft zijn vriendin Stephanie Klaver ten huwelijk gevraagd. Dat deelt de Snollebollekes-zanger vrijdag in een bericht op Instagram ter gelegenheid van zijn eigen verjaardag. Kemps deed zijn aanzoek donderdag in de Franse hoofdstad Parijs.

“Vandaag blaas ik 39 kaarsjes uit! Het grootste cadeau kreeg ik gisteren toen ik op het uiterste puntje van Île Saint-Louis vroeg aan de liefde van m’n leven of ze met me wil trouwen en gelukkig zei ze JA”, aldus Kemps. “Ik kan niet omschrijven hoe blij en trots ik ben. Zoveel liefde voor jou. Dit is nu al de fijnste verjaardag ooit.”

Relatie van een jaar

Kemps en danseres Klaver hebben ruim een jaar een relatie met elkaar. In april 2023 maakte Kemps bekend dat hij al even niet meer samen was met zijn ex-vriendin Miriam, de moeder van zijn twee kinderen. In oktober verscheen Kemps voor het eerst met zijn nieuwe liefde in het openbaar tijdens de première van de musical Piaf.