Racoon zou openstaan voor deelname aan Eurovisie Songfestival

Het lijkt Racoon wel leuk om ooit mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt zanger Bart van der Weide in een gesprek met het ANP. De band stelt wel de voorwaarde dat ze dan “hun eigen ding” mogen doen.

“Ik hoef niet in een glitterpakje met danseressen en explosies”, zegt Van der Weide. “Maar gewoon als The Common Linnets. Gewoon met een mooi liedje. En als Anouk. Dan ja, zeker”, zegt de zanger op de vraag of hij zou willen meedoen aan het Eurovisie Songfestival.

Als het ooit zover komt, dan zal het waarschijnlijk een Engelstalig nummer worden. “Een goed lied is een goed lied. Maar ik denk toch in het Engels. Het is ook een beetje de taal van de popmuziek. Het is niet alleen voor Nederland, maar voor nog veel meer landen die gaan luisteren. Dus dan zou ik het in het Engels doen.”

Deelname nog onduidelijk

Of Nederland volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival is overigens nog de vraag. Omroep AVROTROS heeft daar nog geen besluit over genomen. De omroep voert al enkele weken gesprekken met de organiserende European Broadcasting Union (EBU) over het songfestival. Die gaan onder meer over de diskwalificatie van Joost Klein en andere bezwaren over de gang van zaken bij het songfestival. De EBU heeft de omroep tot 1 november uitstel gegeven voor het besluit om deel te nemen.