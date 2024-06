Rachel Hazes herdenkt André op verjaardag: ‘Hou van jou schat’

Rachel Hazes hoopt dat haar overleden man André “boven alles meekrijgt”. Dat schrijft ze op Instagram ter ere van de geboortedag van de volkszanger. André zou zondag 75 zijn geworden, in 2004 overleed hij.

“Wat heb jij toch een grote leegte achtergelaten bij velen. Als ik zie hoe dankbaar en enthousiast de mensen zijn die bij Casa Hazes komen om toch nog dichter bij jou te kunnen zijn is dat uniek”, schrijft Rachel bij een oude foto van haar en André. Casa Hazes is de brasserie van Rachel in het Spaanse Torremolinos. “Ik weet dat jij dit zelf nog heel graag aan jouw publiek had willen geven en ik hoop zo dat jij het boven allemaal meekrijgt.”

‘De mooiste ster’

Rachel weet zeker dat André “ontzettend trots” op de zaak was geweest. “Ik hou van jou schat en blijf voor jou opkomen totdat ik zelf bij jou boven ben. Ik kijk dadelijk voor het slapen gaan weer even naar de mooiste ster”, besluit ze.

Beeld: ANP