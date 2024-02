Rachel Hazes heeft zoon André voor korte periode onterfd om relatie met Monique

Rachel Hazes heeft jaren geleden voor een korte periode haar zoon André Hazes jr. onterfd. Dat bevestigt haar advocaat Royce de Vries aan het ANP.

Tijdens een getuigenverhoor in een zaak tussen Hazes en onder anderen oud-zakenpartner Marieke van Beek, beweerde laatstgenoemde dat Rachel haar zoon zou hebben onterfd omdat ze het niet eens was met zijn partnerkeuze. Haar zoon was destijds samen met Monique Westenberg, met wie hij ook een kind heeft. André en Monique zijn inmiddels weer samen.

‘Idee van Marieke van Beek’

“Dat André Hazes jr. is onterfd is inderdaad kort het geval geweest. Dat is het idee geweest van een van de gevolmachtigden”, zegt De Vries daarover. “Ik begreep van cliënt dat het het idee was van Marieke van Beek, die daarmee ook gelijk een van de begunstigden werd. Daarna is dit weer door cliënte teruggedraaid. De achtergronden daarvan ken ik niet. We praten over jaren geleden, waarschijnlijk in 2017.”

Beeld: Instagram@moniquenoell