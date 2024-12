Pia Douwes: ‘Gewend om met kerst alleen te zijn’

Pia Douwes is al jaren vrijgezel. Daar is ze aan gewend, maar toch is het op sommige momenten confronterend. Zoals aan het kerstdiner, wanneer haar hele familie inclusief kinderen samen om de tafel zit en zij niemand aan haar zijde heeft. “Dan kan er weleens door mijn hoofd gaan: dit is bij mij niet het geval”, bekent ze deze week in Weekend.

Ook dit jaar schuift Pia Douwes weer zonder partner aan aan het kerstdiner. Mist ze iemand aan haar zijde om de feestdagen mee te vieren, vroeg Weekend haar. “Ik denk dat het anders is als je net uit een relatie komt of net verliefd bent geweest. Dan ga je het vergelijken en voel je dat het er niet meer is. Voor mij is het een soort gewenning, dit is zoals het is.”

Momentopname

Toch is het op sommige momenten ook confronterend, geeft Pia toe. “Als ik met familie ben en iedereen met de kinderen bij elkaar is, kan er weleens door mijn hoofd gaan: dit is bij mij niet het geval. Dat raakt me soms wel, maar het is niet iets dat me naar beneden haalt. Het is niet bedrukkend, het is een momentopname en ik ben het ook zo weer vergeten.”

