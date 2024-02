Pia Douwes (59) krachtiger dan ooit: ‘Ik geef mezelf een 9’

Pia Douwes tikt bijna de 60 aan. De musicalactrice kijkt ernaar uit. “Ik voel me heel positief en krachtig. Ik weet ook dat ik er niet als mijn leeftijd uitzie. Als mens ben ik nieuwsgierig in het leven, ik wil altijd dingen uitproberen, of in ieder geval ontdekken. Ik denk dat dat me ook jong houdt.”

Je bent behoorlijk afgevallen! Hoeveel?

Pia Douwes: “Acht kilo, door DAG EEN. Ik wilde maar vijf kilo, maar er is acht afgegaan. Wat het met je doet, is dat je in een soort ritme komt, waarbij je je ook lekker gaat voelen en waarbij je ook zelf kunt zien en bepalen wat je wel en niet kunt eten. Wat zijn mijn keuzes? Dat ik de discipline opbreng om te gaan trainen én ik me daar goed bij voel. Dat is écht teruggekomen. Je hebt weleens dat je op een gegeven moment een beetje letargisch wordt, je wordt ouder. Ik word 60. En ik dacht: op de een of andere manier doe ik te weinig met mijn lichaam. En wat moet je nou eigenlijk eten? Daar brengen zij structuur in aan.”

En dan val je zomaar acht kilo af?

“Het is de combinatie die maakt dat je meer gefocust aan de slag gaat en dat je dat ook gaat toepassen. Als ik nu iets ga eten, maak ik betere keuzes. Of ik zorg ervoor dat ik in elk geval elke dag iets lichamelijks doe. Daar voel ik me goed bij, daar word ik heel positief van. Dus het is eigenlijk niet alleen voor je lichaam, maar vooral ook voor je mindset heel positief. Ik ben veel uitgebalanceerder.”

Je zou niet zeggen dat je 60 wordt.

“Ik heb ook goede genen hoor, dat zeg ik erbij. Mijn moeder heeft me ook wel wat meegegeven.”

Ben je daar blij mee of niet zo mee bezig?

“Ik vind het leuk. Elk jaar ben ik wel met mijn verjaardag bezig, dat ik denk: o leuk, ik word 50, of 60.”

Dus je vindt het niet erg om ouder te worden.

“Néé. Daar heb ik echt geen enkel probleem mee.’ Waarom jij niet, maar veel andere vrouwen wel, denk je? ’Dat heeft ook met de genen te maken: ik voel mij krachtig, ik weet dat ik er niet als mijn leeftijd uitzie. Ik hoor dat vaak, dus dat geeft je dan ook dat gevoel. Als mens ben ik ook nieuwsgierig in het leven, ik wil altijd dingen uitproberen, of in ieder geval ontdekken, dat houdt me ook jong. Ik ben een heel dankbaar mens. Die dankbaarheid maakt dat ik positief in het leven sta. DAG EEN heeft mij echt geholpen om weer die discipline op te brengen en me daardoor goed te voelen, óók lichamelijk. Ik had gewoon even een schop onder mijn kont nodig om in dat ritme te komen en daar hebben zij voor gezorgd. Maar dat is niet het enige hè.”

Vertel.

“Ik was een tijdlang mijn stem kwijt. Ik heb er jaren over gedaan om die weer terug te krijgen. Ik heb de musical The Prom gedaan en dat heeft mij super geholpen om weer vertrouwen te krijgen. Ik zit al langer in die lift. Maar dit programma gaf me lichamelijk nog een duwtje en qua eten. Ik pas meer op en weet nu ook meer. Het wordt op een manier gedaan waarbij je zelf ook moet meedenken en nadenken. Je zit niet alleen maar bij iemand die jou alles zegt, het voor je opschrijft en dat je dat moet onthouden. Je moet het ook zélf gaan uitvinden.”

Hoe tevreden ben je met jezelf op een schaal van 1 tot 10?

“Dat hangt ervan af. Ik bedoel, ik ben geen model, geen prachtig mooie vrouw of zo. Maar als ik kijk naar hoe ik eruitzie, voor mijzelf, is dat nu wel een 9. Ja, echt!”

Waarom dan geen 10?

“Ach, er is altijd wel iets te vinden, haha!”

We zijn begonnen aan een nieuw jaar, ben je tevreden over 2023?

“Ja, het is een heel goed jaar geweest. Heel erg in de positieve ontwikkeling naar boven. Enorm in de lift, ja.”

Je was wel even onzeker vanwege je stem.

“Nou ja, even onzeker, ik heb gewoon drieënhalf jaar niet kunnen zingen! Ik had een trauma op mijn stem. Mijn vader was gestorven en toen is mijn stem weggegaan. Mijn zangstem. Dus ik heb niet kunnen werken. Hoe fijn is het dan – dat was voor mij de kers op de taart – dat ik voor dat stukje ook nog aan mezelf kon werken?”

Wat zijn je wensen voor 2024?

“Dat ik dat doorzet, dus echt op deze manier goed voor mezelf blijf zorgen. Als je kijkt wat er in de wereld gebeurt, hoop ik dat ik het besef van die dankbaarheid, dat ik het heel goed heb, blijf houden. En dat wij hier, ondanks de dingen die in het leven gebeuren, geen oorlog hebben. Het besef dat ik de mogelijkheid heb om aan mezelf te werken. Mij is de keuze gegeven om beslissingen daarover te nemen. Veel mensen kunnen dat niet, omdat ze in oorlogsgebied leven. Zij zijn aan het overleven. Ik heb de keuze om goed voor mezelf te zorgen, om me te ontwikkelen, en dat is iets heel bijzonders, vind ik. Dat is niet iedereen gegeven in deze wereld. Ik ben me daar erg van bewust. Ik hoop dat ik dat kan uitdragen, waardoor ik ook liefdevol en dankbaar ben naar andere mensen. En dat we anders met elkaar omgaan. Ik kan niet veel doen, ik zit niet in dat oorlogsgebied. Maar wat ik wél kan doen, is in mijn eigen omgeving liefdevol zijn.”

