Nieuwe update over realitysoap Gerard Joling

De realitysoap van Gerard Joling is pas volgend jaar op televisie te zien. RTL zendt de serie in het voorjaar uit, werd maandag duidelijk op de najaarspresentatie van de zendergroep.

De soap krijgt de naam Only Joling en is het vervolg op de gelijknamige serie die twintig jaar geleden op de buis was. In de nieuwe reeks geeft de zanger opnieuw een inkijkje in zijn leven. Kijkers kunnen hem volgen op weg naar zijn 65ste verjaardag en zijn 40-jarig jubileum in het vak.

Jolings voormalige tv-partner Gordon kreeg ook een realityserie die te zien is bij SBS6.