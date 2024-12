‘Nieuwe start’ voor Duncan Laurence

Duncan Laurence is blij dat 2024 er over een paar weken op zit. De zanger is toe aan een nieuwe frisse start, schrijft hij in een enorm relaas op Instagram.

De 30-jarige Laurence vertelt over de moeilijkheden waarmee hij de afgelopen jaren te maken kreeg. “Ik vertrouwde de verkeerde mensen. Ik tekende overeenkomsten die me in het ongewisse hielden, wachtend op dingen die nooit werkelijkheid werden. Releasedatums werden uitgesteld, budgetten verdwenen – het was frustrerend en hartverscheurend. Het voelde alsof elke keer dat ik iets had opgebouwd, de fundering barstte. Alsof ik probeerde een huis te bouwen van zandkastelen.”

De songfestivalwinnaar van 2019 wil echter niet meer naar anderen wijzen en heeft afgelopen jaar geprobeerd opnieuw te beginnen. “Het was niet makkelijk, maar het geeft me zoveel vrijheid. Ik heb 2024 besteed aan het focussen op het enige wat er altijd voor me is geweest: muziek.”

Gemis

Laurence laat naar eigen zeggen nu de moeilijke dingen achter zich. “2025 voelt als een nieuwe start – een kans om door te bouwen, met mensen die geloven in wat ik doe en me vooruit helpen”, zegt de zanger. Hij sluit zijn post af door zijn fans te bedanken: “Het spijt me zo dat ik jullie niet eerder iets heb laten weten. Ik heb jullie zo gemist en ik ben zo blij dat 2024 bijna voorbij is. Ik hou van jullie en kan jullie niet genoeg bedanken dat jullie me door alles heen helpen. Jullie zijn constant in mijn gedachten geweest.”