Nieuw seizoen de Bauers onzeker: ‘Niet vanzelfsprekend’

Het is nog niet zeker of de realityserie De Bauers een vervolg krijgt. Een woordvoerster van AVROTROS, de omroep die de show rondom de familie Bauer dit jaar uitzond, zegt dat “op dit moment geen concrete plannen voor” een nieuwe reeks zijn.

“We gaan eerst dit seizoen evalueren”, aldus de zegsvrouw. Het programma De Bauers – 20 jaar later, werd de afgelopen weken steevast door een miljoenenpubliek bekeken op NPO 1. De laatste aflevering, die vorige week werd uitgezonden, is inclusief uitgesteld kijken door bijna 2,5 miljoen mensen gezien.

Ook de Bauers zelf zijn momenteel “nog niet bezig” met een nieuwe reeks. Dat vertelden zij vorige week tegen het ANP op een door hen georganiseerde barbecue in hun woonplaats Fijnaart. Pater familias Frans Bauer noemde het “niet vanzelfsprekend” dat er meteen een nieuw seizoen komt. Tussen deze en de vorige reeks zat immers ook twintig jaar. Ook zoons Jan en Frans jr. zeiden dat over een vervolg nog niet is gesproken. Wel is de familie verheugd door alle positieve reacties die zij hebben ontvangen.