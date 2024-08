Miss Montreal na overstap naar Nederlandstalig: ‘Ben weer helemaal happy’

Miss Montreal brengt vrijdag voor het eerst in zeven jaar weer een nieuw album uit, getiteld Samen Één. De zangeres maakte voorheen voornamelijk muziek in het Engels, maar maakte voor de nieuwe plaat de overstap naar het Nederlands. Mede daardoor heeft de zangeres het plezier in haar werk weer helemaal terug, vertelt ze in gesprek met het ANP.

Sanne Hans, zoals de zangeres eigenlijk heet, vertelt dat ze een tijdlang een stuk minder plezier had in haar werk. “Ik had echt een writer’s block, omdat ik gewoon niet meer zo happy was.” Op een gegeven moment nam ze zich voor om verder te gaan in het Nederlands. “Ik ben heel veel gaan schrijven met nieuwe mensen. En dat hielp echt. Ik kan eindelijk vertellen wat ik wil in mijn eigen taal. Ik kan in het Nederlands veel directer praten en dat vind ik heel fijn. Het album is een soort samenvatting van die zoektocht van toen ik het even helemaal kwijt was tot aan nu. Ik ben weer helemaal happy.”

Keerpunt

Haar deelname aan het programma Beste Zangers in 2020 was een soort keerpunt voor de 39-jarige zangeres. Toen viel ze op met haar versie van het lied Door de wind. “Toen voelde ik gelijk: dit is wat ik nu ben”, zegt de zangeres over dat moment. Miss Montreal voelt zich nu veel meer een Nederlandse zangeres dan een Engelse, vervolgt ze. “Het is veel meer wie ik nu ben. Het voelt dichter bij mij. Waardoor ik ook eerlijker ben in het maken van de nummers”, aldus Hans. Dat wil niet zeggen dat ze helemaal geen nieuwe muziek meer in het Engels gaat maken. “Ik heb de luxe dat het niet zo raar is als ik in mijn shows in het Nederlands en Engels speel. Ik denk dat ik het in Nederlands blijf doen, maar zeker ook nog iets in het Engels maak.”

Let’s go

Miss Montreal had eerder gezegd dat ze niet van plan was om nieuwe muziek nog als een normaal album uit te brengen. “Ik denk dat ik dat toen zei omdat ik dacht dat ik in die tijd niet meer meetelde. Dat was in de tijd dat ik me dus niet zo fijn voelde. En nu heb ik het weer helemaal terug. Nu heb ik weer iets van: let’s go, volgend jaar breng ik weer een album uit.”