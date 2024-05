Miss Montreal deelt leuk nieuws: ‘Zin in’

Miss Montreal geeft dit najaar een clubtour. De band onder leiding van Sanne Hans doet in oktober en november verschillende podia in het land aan.

De groep werkt momenteel aan een nieuw album en start de tour op 4 oktober in Amersfoort. Miss Montreal staat daarna op podia in onder meer Zwolle, Maastricht, Dordrecht, Nijmegen, Tilburg en Leeuwarden. Hun zeventiende en laatste show geeft de band op 30 november in Groningen.

“Ik heb zo veel zin in deze tour, in clubs spelen is te gek”, zegt de frontvrouw. “Veel energie, nieuwe muziek, een nieuw album en blije mensen. Zin in!” Hun nieuwe muziek is tijdens de tour voor het eerst live te horen.

De kaartverkoop voor de tour start komende vrijdag.