Martien Meiland reageert op heftig nieuws Erica: ‘Zij is mijn alles’

In de nieuwe aflevering van Chateau Meiland: En Route vertelde Erica dat zij een voorstadium van kanker bleek te hebben. Martien reageert in dezelfde aflevering ook op dit heftige nieuws.

“Ik zei ook: ik had liever dat het mij had overkomen als het ernstig was, dan dat het haar…” vertelt Martien voor de camera. “Zij kan beter zonder mij, dan ik zonder haar. Zij is natuurlijk mijn alles”, gaat hij verder.

Nu zit er helaas niks anders op voor de familie als afwachten. “Joh ik ben blij dat ze nu helemaal in die molen zit”, legt hij uit. “We gaan gewoon van het beste uit nu.”

Erica doet haar hele leven lang al elke vijf jaar mee aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. “En bij de laatste keer hebben ze dus iets gevonden”, liet ze weten in de aflevering. Haar baarmoeder wordt daarom verwijderd.