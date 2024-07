Martien Meiland: ‘Ik was niet verliefd op mijn jongere minnaar’

In het nieuwe boek De Familie, over de familie Meiland, wordt Martien Meilands jonge minnaar bewust buiten beeld gehouden. “Ik vond hem leuk, maar hij was veel te jong. Wat een gedoe weer,” vertelt Martien deze week in Weekend.

“Ik vond hem leuk en kon erg met hem lachen. Hij kon ook goed met de meiden overweg en kwam vaak op visite,” vertelt Martien over zijn jongere minnaar. Toch komt hij niet voor in het nieuwe boek De Familie, opgetekend door schrijver Jan Dijkgraaf en regisseur Timon Moll. “Op een gegeven moment dacht ik: ik vind je wel leuker. Maar hij was veel te jong. Wat een gedoe weer.”

Niet verliefd

Martien appt af en toe nog met hem, maar wil het daar verder bij laten. “Toen ik hem leerde kennen was ik eind vijftig en hij 28. Te jong. Ik was niet verliefd. Mijn hart ging niet sneller kloppen. Als hij bijvoorbeeld op zondag langskwam, was het heel gezellig en leuk, maar om vijf uur dacht ik wel: nou, ga je nou nog eens weg? Ik vond het dan allemaal weer te veel, dus ik was eigenlijk alweer blij dat hij vertrok.”

