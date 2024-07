Marijke Helwegen: ‘Sommige mensen begrijpen mij niet’

Marijke Helwegen hoopt dat mensen begrijpen dat de overwachten dingen die ze soms doet onderdeel zijn van ‘de Marijke-act’. Wat dit precies inhoudt vertelt ze deze week in Weekend. “Ik vind het van kinds af aan al leuk om rond te springen en een beetje gek te doen.”

Van jongs af aan zet Marijke af en toe een act op om de mensen om haar heen te vermaken. “Ik vond het altijd leuk om rond te springen en een beetje gek te doen. Ik ben vaak heel blij en dan spring ik gewoon van opgewondenheid.” Deze vrolijke uitspattingen groeiden uit tot wat ze nu zelf ‘de Marijke-act’ noemt. “Maar ik doe het echt voor mezelf. Ik word daar blij van.”

Darteligheid

Toch weet ze dat haar acties niet door iedereen begrepen worden. “Er zijn mensen die zeggen: ‘Die is gek!’. Maar het zit in me om een beetje te tortelen. Of eigenlijk is het een soort darteligheid van mij. Veel mensen vinden dat leuk. Maar er zijn mensen die het niet snappen.”

