Lieke van Lexmond teleurgesteld in collega’s: ‘Zo gaat het dus’

Na een succesvolle tv-carrière en haar eigen bedrijf Moonsisters focust Lieke van Lexmond zich nu op zichzelf en haar gezin. Al ging daar wel een lastige periode aan vooraf, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik vond het moeilijk dat mensen die ik al heel lang kende zich zo laatdunkend over mijn bedrijf uitlieten.”

Nadat ze in de coronaperiode kritiek kreeg op haar opvattingen kwam Moonsisters, het bedrijf dat Lieke van Lexmond runde met haar zus Jetteke, onder vuur te liggen. Lieke legde haar werk bij Moonsisters neer en ook haar tv-werk stopte. Iets dat haar niet zomaar in de koude kleren ging zitten. “We hebben een periode gehad dat Moonsisters bezoedeld werd. Dat vond ik moeilijk, want je kunt je niet verdedigen. De enige persoon die er dan niks over kan zeggen ben je zelf, want je wordt toch niet geloofd op dat moment. Dat raakte mij.”

Eyeopener

Ook vond ze het lastig hoe er door mensen uit het vak, die ze al lang kende en hoog had zitten, over Moonsisters werd gepraat. “Ik vond het moeilijk dat ze zich zo laatdunkend over mijn bedrijf uitlieten, de algemene stemming was dat het bedrijf niet deugde. Dat vond ik best heftig, maar het was ook een eyeopener voor mij, om zonder enige rancune of frustratie te denken: zo gaat het dus. Je mag weer voor jezelf kiezen en je eigen pad bewandelen.”

