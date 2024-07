Kwaadaardig plekje op neus Najib Amhali is weggesneden

Het kwaadaardige moedervlekje op de neus van Najib Amhali is verwijderd. Op Instagram Stories deelt de cabaretier een update van de ingreep. Ook waarschuwt hij zijn volgers om zich in te smeren tegen de zon en om bij een verdacht plekje vooral een arts te raadplegen.

“Het plekje is eruit gesneden, fantastisch werk door dokter Brantsen en haar team. Het was dus een kwaadaardig basaalcelcarcinoom”, zegt Amhali, die in de video te zien is met een wit verbandje op zijn neus. Ook vertelt hij hoe de ingreep in zijn werk ging. Er is een stukje van zijn neus gehaald, waarna dat plekje weer is opgevuld met een stukje huid van achter zijn oor. “Het kan allemaal”, lacht hij.

‘Smeer je in’

“Voor iedereen die in de zon gaat liggen, kijk alsjeblieft uit”, waarschuwt hij. “Huidkanker is een van de meest voorkomende kanker in Nederland. Dus smeer je goed in. En als je denkt: hee, dit plekje is verdacht, ga dan naar een arts om doorverwezen te worden.”

Controle

Amhali deelde afgelopen vrijdag dat hij een moedervlek op zijn neus had die “niet goed” was. Hij ontdekte dat nadat hij alle moedervlekken op zijn lichaam had laten controleren.