Najib Amhali over moedervlek op neus: ‘Niet goed’

Najib Amhali heeft een moedervlek op zijn neus die volgens de huisarts “niet goed” is. Dat deelt de cabaretier op Instagram. Hij waarschuwt daarnaast zijn volgers en moedigt hen aan moedervlekken regelmatig te controleren.

“Ik heb een aantal moedervlekken op mijn lichaam. Ik ben naar de dokter geweest en ze waren allemaal oké, behalve deze op mijn neus. Die is niet goed”, zegt Amhali. Hij ging ermee naar de huisarts, die oordeelde dat het plekje verwijderd moet worden.

Instagram Najib Amhali

Amhali moet binnenkort naar het ziekenhuis. “Voor iedereen die twijfelt: is dit wel of is dit niet goed? Loop er niet te lang mee, ga naar je huisarts”, besluit hij.