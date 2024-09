Kijkers B&B Vol Liefde geraakt door verlies van Anja’s huisvriendin Piet

Het was weer een seizoen om van te smullen, maar nu is het afkicken geblazen voor al die trouwe kijkers van B&B Vol Liefde. Uiteindelijk was de liefde bij de meeste kandidaten ver te zoeken en tot klap op de vuurpijl kregen kijkers ook nog te verwerken dat publiekslieveling Anja afscheid heeft moeten nemen van de harige ster van de show: poes Piet.

De zwarte kat met de imposante witte snorharen stierf drie weken na de opnames, vertelt Anja geëmotioneerd tijdens de reünie. Ze sprak haar dank uit aan de crew van het programma, omdat ze altijd zo lief waren voor Piet. Piet was op haar beurt niet zo lief tegen de meeste mannen die over haar vloer kwamen en haalde – tot hilariteit van de kijkers – nogal eens uit als weer een man ongevraagd aan haar zat. Maar Peter, de man waar Anja uiteindelijk voor koos, leek haar goedkeuring wel te krijgen.

Maar niet van Anja zelf, vertelt ze aan presentator Art Rooijakkers, van wie ze een mooi schilderijtje van Piet kreeg als troost. Uiteindelijk bleek Peter toch niet de man voor haar: het vuurwerk bleef uit. Maar, besluit Anja positief, ze heeft een geweldige tijd gehad en is in het bijzonder dankbaar dat ze voor eeuwig terug kan kijken naar de mooie beelden van haar Piet. “Ik vond het fantastisch om haar terug te zien op televisie”, zegt Anja. “Zij was de ster.”

Slechts twee stellen

Uiteindelijk heeft Cupido alleen raak geschoten bij Robert Jan en Suzanne en bij Albert en ‘babyvoice’ Joyce.

Beeld: RTL

PIET IS DOOD?! Dit is hartverscheurender dan al die kapot gelopen liefdes… Piet was de ster van de show! #benbvolliefde — Britt (@BrittBR97) September 12, 2024

Ach nee, niet Piet!

Toch nog een brok in mijn keel deze aflevering #benbvolliefde pic.twitter.com/3PZa9yLMKF — Jennepen (@jenzand) September 12, 2024

De ster van de show Piet is niet meer Piet een kaarsje voor jou

En een knuffel voor Anja #Piet #anja #benbvolliefde pic.twitter.com/WvxVUhwSwr — Ollie (@olliemackwek) September 12, 2024