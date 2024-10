Katja Schuurman vergeeft Thijs Römer: hij is genoeg gestraft

Katja Schuurman heeft haar ex-partner Thijs Römer vergeven voor zijn betrokkenheid bij onlinezedendelicten met drie minderjarige meisjes. “Hij is genoeg gestraft”, zegt de actrice over haar ex-partner, die een maand in de gevangenis zat na de rechtszaak die tegen hem was aangespannen.

“Vergeving vind ik heel belangrijk, want het heeft geen enkele zin om ergens in te blijven hangen. Maar het is wel van belang dat iemand verandert”, aldus Schuurman, die samen met Römer een dochter genaamd Sammie heeft. “Ik vind het belangrijk dat de band op een mooie manier herstelt. Het gaat niet meer worden zoals het was. Zo zit het leven jammer genoeg niet in elkaar, maar ik hoop dat we een andere nieuwe mooie vorm gaan vinden samen.” Schuurman zegt het “verschrikkelijk verdrietig” te vinden “hoe het is gegaan en dat hij zo’n gekke afslag heeft genomen in zijn leven”.

Vaderschap ‘op de achtergrond’

Schuurman zegt ook dat het vaderschap van Römer “nu een beetje op de achtergrond” is. Het afgelopen jaar was hun dochter vooral bij Schuurman. Daarnaast woonde het meisje twee dagen per week bij Igone de Jongh, de ex van Römer. “Het is heel fijn dat Sammie die stabiliteit heeft. Ze ziet Igone als haar tweede moeder. Voorheen deden Thijs en ik het 50/50. Dat het even verstoord is, is niet gek. Er moet een nieuw evenwicht worden gevonden.”

Rust

Voor Schuurman is het prettig dat “veel onzekerheid” is verdwenen. “Nu we allemaal weten waar we aan toe zijn, geeft dat meer rust en hebben we weer een uitgangspunt.”

Behandeling bij instelling

Römer werd eerder dit jaar veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. De rechter bepaalde ook dat hij zich moest laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Het is niet bekend of Römer die behandeling heeft ondergaan.