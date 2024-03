Katja Schuurman hoopt dat Thijs Römer tweede kans krijgt na straf

Katja Schuurman vindt het “heel goed en verstandig” dat haar ex-partner Thijs Römer het hoger beroep in de onlinezedenzaak waarbij hij betrokken is heeft ingetrokken. Dat zegt de 49-jarige actrice tegen Shownieuws. Ook hoopt ze dat Römer een tweede kans krijgt als hij zijn straf heeft uitgezeten.

“Ik denk dat hij nu de juiste keuze heeft gemaakt door de straf te accepteren die hem is opgelegd”, aldus Schuurman. De 45-jarige Römer heeft zich inmiddels bij de gevangenis gemeld om de maand celstraf uit te zitten die hij kreeg voor het online misbruiken van drie minderjarige meisjes.

“Ik hoop vooral dat dat dan ook betekent, als iemand zijn straf uitzit, dat hij dan weer de kans heeft om zijn leven op te pakken”, zegt Schuurman. “Want het is niet fraai wat er is gebeurd, maar hij heeft geen mensen vermoord. Ik vind dat iedereen een tweede kans verdient.”

Römer werd in augustus veroordeeld voor onlinezedendelicten met drie minderjarige meisjes. Hij kreeg een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Ook kreeg hij een maximale taakstraf van 240 uur en moet hij zich laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Daartegen ging hij in eerste instantie in hoger beroep. Begin maart maakte Römer via zijn advocaat bekend dat hoger beroep in te trekken.