Katja Schuurman en Babette van Veen eren Guusje Nederhorst met Ademnood-feest

Tekst: Dunya Diercks

Katja Schuurman en Babette van Veen organiseren op zaterdag 8 november Het Grote Ademnood Discobal in AFAS Live. Aanleiding is het dertigjarig bestaan van de nog altijd populaire nummer-1 hit Ademnood. De kaartverkoop van het concert is dinsdagochtend van start gegaan via www.ademnooddiscobal.nl.

De twee actrices maakten anderhalf jaar geleden bekend te denken aan een reünieavond om hun oude formatie Linda, Roos en Jessica te eren, waarmee ze in de jaren negentig volle zalen trokken. Zij vormden het trio samen met GTST-collega Guusje Nederhorst, die in 2004 overleed.

Lees ook: Babette van Veen nog vaak bezig met Guusje Nederhorst

“We krijgen nog wekelijks filmpjes toegestuurd van mensen die staan te dansen, zingen of playbacken op Ademnood en verzoeken om weer eens op te treden”, aldus Katja en Babette. “Het is dé aanleiding voor ons om samen een goed dansfeest te geven.” Het Ademnood Discobal wordt volgens de actrices “een avond vol nostalgie, positiviteit, humor, vriendschap en verrassingen. Leg je telefoon aan de kant en geniet van heerlijke muziek uit de jaren negentig.”

Ook komen er gastartiesten langs, al vertellen zij nog niet wie dat zijn.