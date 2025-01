Kanker Emma Heesters uitgezaaid: nog niet klaar met behandeltraject

Emma Heesters heeft haar laatste chemobehandeling achter de rug, maar zegt wel dat de kanker in haar lichaam was uitgezaaid. Dat meldt de zangeres op Instagram bij een foto waarop ze op een ziekenhuisbed ligt.

Heesters is blij dat haar laatste chemo erop zit, maar haar behandeltraject is nog niet klaar. “Eerst wees alles erop dat ik in stadium 1 zat, maar na een operatie van het verwijderen van lymfeklieren kreeg ik te horen dat mijn kanker uitgezaaid was (stadium 3)”, laat de zangeres in de update weten. “Ik heb de afgelopen weken dus niet alleen elke week chemotherapie gehad, maar ook 5x per week bestraling/radiotherapie. De komende weken worden de laatste, zware, loodjes!” Ze roept haar volgers ten slotte op om een uitstrijkje te laten maken.

Lees ook: Emma Heesters laat eicellen invriezen voorafgaand aan kankerbehandeling

Baarmoederhalskanker

De 28-jarige Heesters maakte in november bekend dat ze baarmoederhalskanker heeft.