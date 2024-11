Emma Heesters laat eicellen invriezen voorafgaand aan kankerbehandeling

Emma Heesters (28) deelt een heftige video. Onlangs maakte ze bekend dat ze baarmoederhalskanker heeft. Nu heeft ze besloten om haar eicellen te laten invriezen voordat ze aan haar chemotherapie begint.

In de video is te zien hoe Emma geëmotioneerd zichzelf meerdere injecties toedient. ‘Mijn eieren invriezen voordat ik aan mijn kankerbehandeling begin,’ schrijft ze bij de beelden. Haar vriend, Wesley Hoedt, biedt haar zichtbaar steun tijdens deze moeilijke periode. De beelden geven een intieme inkijk in deze zware periode.

Onder de video stromen de reacties binnen, waarbij fans haar massaal sterkte en liefde toewensen. ‘Veel kracht lieve Emma’, schrijft zangeres Romy Monteiro. ‘Wat ben je sterk schat, jeetje’, pent presentatrice Fenna Ramos.

Eerder deze maand vertelde de zangeres via een emotionele video via Instagram dat ze baarmoederhalskanker heeft en chemotherapie krijgt. ‘Dit was voor mij een enorme schok’, zei ze tegen haar 2,2 miljoen volgers. ‘De ene dag zat ik in het ziekenhuis voor afspraken en behandelingen en de andere dag stond ik op te treden in een vol Ahoy, Gelredome of bij mijn theatertour. Ik haalde zoveel kracht en energie uit het nog op het podium staan en optreden voor jullie, maar vanbinnen was het natuurlijk een emotionele rollercoaster.’

