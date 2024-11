Emma Heesters dankbaar voor ‘lieve berichten’ na kankerdiagnose

Emma Heesters is dankbaar voor de vele steunbetuigingen die zij heeft ontvangen nadat zij onlangs bekendmaakte baarmoederhalskanker te hebben. Dat deelt de 28-jarige zangeres zondag in een bericht op Instagram.

“Zo ontzettend veel lieve berichten, etc. mogen ontvangen deze week. Dankjulliewel. Het geeft me echt zoveel extra kracht en ik word gewoon emotioneel als ik alle berichten lees, zo enorm lief vind ik het”, schrijft Heesters. “Daarbij wil ik iedereen die ook met deze rotziekte te maken heeft op wat voor manier dan ook, heel veel sterkte wensen. You got this.”

Instagram: Emma Heesters

Heesters onthulde afgelopen week ziek te zijn. Om de ziekte te behandelen moet ze chemotherapie ondergaan. Ze heeft al haar optredens voor de komende drie maanden afgezegd. Ze deelde toen ook “alle vertrouwen” te hebben dat ze “weer gezond zal worden”.