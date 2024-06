Joost Klein brengt sinds Eurovisie Songfestival voor het eerst nieuw nummer uit

Joost Klein heeft voor het eerst sinds het Eurovisie Songfestival een nieuw nummer uitgebracht. De artiest lanceerde woensdag het lied Luchtballon.

Het nummer duurt iets meer dan twee minuten en is een bewerking van Right here waiting for you van Richard Marx. In de tekst noemt hij niet expliciet het Eurovisie Songfestival, waar hij werd gediskwalificeerd. Wel komen er teksten voorbij als “Het verleden doet zeer maar ik heb er van geleerd” en zegt Klein dat hij “zo moe” wordt van mensen en spreekt hij van “veel te veel prikkels”. In het plaatje bij het nummer is ook zijn blauwe songfestivaloutfit te zien, net als de blauwe vogel die in Malmö onderdeel was van zijn act.

Hoewel de 26-jarige Klein werd gediskwalificeerd op het Eurovisie Songfestival, werd zijn inzending Europapa een grote hit. Inmiddels is dat nummer meer dan 100 miljoen keer gestreamd op Spotify.