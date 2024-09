Joodse Raad wint Gouden Kalf voor beste dramaserie

De series De Joodse Raad en Een van ons zijn vrijdag in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Gouden Kalveren. Op het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht werd het al veelgeprezen De Joodse Raad uitgeroepen tot beste dramaserie. Ook kreeg de EO-productie, winnaar van de Zilveren Nipkowschijf, een Kalf voor beste scenario.

Michiel van Erp werd bekroond met het Kalf voor beste regie voor zijn werk aan Een van ons, de serie die geïnspireerd is op de moord op Marianne Vaatstra. Actrice Abke Haring, die in de Canal+-serie de vrouw van de dader speelt, kreeg de prijs voor beste hoofdrol in een dramaserie.

Bilal El Aoumari mocht de award voor beste bijrol voor zijn rol in Laura H. ophalen.

Nieuwe categorieën

De Gouden Kalveren voor beste regisseur en beste scenario zijn voor het eerst uitgereikt. Het NFF wil met de nieuwe categorieën series “nadrukkelijker” een plek geven.