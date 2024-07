Jaap Reesema dikt thuissituatie weleens aan voor podcast

Jaap Reesema geeft toe dat hij gebeurtenissen in zijn huishouden met vrouw Kim Kötter soms wat aandikt voor zijn podcast. Ook heeft hij weleens iets verzonnen. Dat bekende de zanger vrijdag in de ochtendshow van radiozender 100% NL, waar Kötter hem confronteerde met een aantal uitspraken.

“Ik heb natuurlijk weleens iets een heel klein beetje aangedikt voor de podcast, maar ook daar zit altijd een kern van waarheid in. Dus niks is helemaal onzin”, vertelde hij via een videoverbinding aan presentator Georgio Hokstam, waar Kötter bij in de studio zat. Hokstam en Kötter confronteerden Reesema vervolgens met een fragment uit zijn Zelfspodcast waarin hij met collega Sander Schimmelpenninck de ontlasting van vrouwen bespreekt. Die zag er volgens de mannen qua “ronding” en “substantie” beter uit dan poep van mannen.

“Dit klinkt inderdaad wel vrij ongeloofwaardig”, bekende Reesema na het fragment. Kötter legde hem de gevolgen voor haar uit. “Zij denken hier nu dat ik de drol laat liggen voor jou, zodat jij kan kijken hoe hij eruit ziet en ik een cijfer krijg”, zei Kötter. Daarop moest Reesema een verzinsel bekennen. “Ja, dat heb ik echt verzonnen. Inderdaad. Het is wel leuk toch?”, lachte de zanger.

Kötter, die de afgelopen week als gastpresentator elke dag te horen was op het radiostation, onthulde gedurende de week enkele eigenaardigheden over haar man. Ze vertelde onder meer dat Jaap zijn X Factor-award heeft stukgegooid om een muis af te schrikken en dat hij een keer moest stofzuigen in een vliegtuig omdat zijn kinderen chipskruimels hadden gemorst. Daarvan moest Reesema bekennen dat het allemaal waar was. “Ik hoor echt niks geks”, zei hij.