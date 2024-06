Internationale belangstelling voor Snollebollekes na EK-filmpje

Het filmpje waarin een menigte Oranjefans in Hamburg van links naar rechts gaat op de Snollebollekes-hit Links Rechts gaat de wereld over. Volgens frontman Rob Kemps willen buitenlandse media als Der Spiegel, de BBC en CNN met hem praten. “Ik denk dat mensen vanaf nu altijd denken dat Nederlanders van links naar rechts binnen komen lopen”, vertelde hij vrijdagochtend in De Coen & Sander Show op JOE.

Door de internationale belangstelling treedt Snollebollekes vrijdag op in de fanzone in Leipzig, waar het Nederlands elftal tegen Frankrijk speelt. “Het is ongekend wat er is gebeurd met die beelden uit Hamburg. Dat filmpje is 18 miljoen keer gedeeld, zoiets hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Het is een internationale gig die we bij kunnen schrijven.”

Kemps is van plan een Duitse versie van het nummer te maken, al is zijn Duits naar eigen zeggen niet zo goed. “Maar dat was bij Rudi Carrell ook niet.”