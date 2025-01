In nieuw seizoen Ranking the Stars worden ‘geen harde noten gekraakt’

Niet alle soorten grappen worden meer gemaakt in het programma Ranking the Stars. Sommige opmerkingen kunnen volgens presentator Paul de Leeuw simpelweg niet meer, vertelt hij aan Shownieuws.

“Ik denk dat we allemaal zo gegroeid zijn. We weten allemaal dat je niet alles zegt over kleur”, zegt De Leeuw. “Er werd een opmerking gemaakt over gewicht, dat werd ook gelijk ‘weggeboed’. Dat doe je niet meer.”

De Leeuw vertelt niet aan wie de betreffende opmerking gericht was. “Ik ben ook naar haar toegegaan en heb gezegd: wil je het erin hebben of moeten we het eruit halen?”, zegt hij wel. “Ze zei: ‘nee, laat er maar in, want het laat zien hoe een ander denkt’. Ik weet niet of het erin blijft hoor.” Volgens de presentator, die het zich extra aantrok omdat hij zelf ook “dikkig” is, worden in het nieuwe programma “geen harde noten gekraakt”.

Rangschikken

In het spelprogramma moeten bekende Nederlanders elkaar rangschikken op verschillende onderwerpen. De eerste twee afleveringen zijn te zien op 4 en 5 januari bij RTL 4. Onder anderen Lilian Marijnissen, Glennis Grace, Justine Marcella, Rayen Panday, Robèrt van Beckhoven en Patty Brard doen mee.