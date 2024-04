Paul de Leeuw stopt met programma Niet klein te krijgen na confrontatie met regisseur

Paul de Leeuw is gestopt met het programma Niet klein te krijgen, omdat in februari bekend werd dat hij een confrontatie had gehad met de regisseur van het programma. “Dit programma moet gaan om de kinderen die centraal staan. Een presentator die een beetje onterecht onder vuur lag, moet daar nu geen rol in spelen. Dus ik ben ermee gestopt”, zegt De Leeuw in de podcast Lightless Lounge van Nikkie de Jager en Wes van Os.

In februari werd bekend dat de regisseur vorig jaar is gestopt na de confrontatie. De presentator maakte excuses voor het verheffen van zijn stem. Inmiddels werd gewerkt aan een tweede seizoen van het programma, waarin hij kinderen met kanker in het Prinses Máxima Centrum volgde.

“Ik wil niet dat in het Prinses Máxima Centrum maar één ouder met een kind dat ziek is, denkt: daar loopt die jongen die zijn stem heeft verheven”, vertelt De Leeuw in de podcast. Hij geeft wel toe dat hij zijn stem heeft verheven, maar verder zou er niets gebeurd zijn. “Dus ik heb het stopgezet en enorme gesprekken gehad, ook over dat het allemaal niet is gegaan zoals het nu is geïnterpreteerd. Dat wordt ook door iedereen toegegeven.”