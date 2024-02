Regisseur stapt op bij Paul de Leeuw na stemverheffing

Een regisseur van het programma Niet klein te krijgen is vorig jaar gestopt na een confrontatie met presentator Paul de Leeuw. De Leeuw uitte “met stemverheffing” zijn onvrede richting de regisseur “op een manier die niet passend is binnen een werksituatie”. De presentator maakte hiervoor daarna zijn excuses.

BNNVARA heeft donderdag een bericht hierover van AD bevestigd. De regisseur in kwestie is na het incident de montage van het programma gaan doen. De producent van Niet klein te krijgen stelt met klem “dat de verdere draaiperiode dit soort incidenten niet meer is voorgekomen”. De Leeuw werkt momenteel aan het tweede seizoen van het programma.

BNNVARA stelt dat “overal waar mensen samenwerken weleens incidenten plaatsvinden. Het gaat erom dat daarop gehandeld wordt en dat er geen cultuur kan ontstaan waarin grensoverschrijdend gedrag genormaliseerd wordt. Een stevige discussie met stemverheffing of een onvertogen woord kan gebeuren. Dan is het belangrijk dat het uitgesproken wordt, er excuses gemaakt worden en iemand het in het vervolg beter doet. Dat is hier gebeurd.”

Voorval vond plaats in Prinses Máxima Centrum

Het voorval vond plaats in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. De Commissie-Van Rijn constateerde vorige week in haar langverwachte rapport dat er veel verbeterd moet worden aan de werkcultuur in Hilversum. Het onderzoek van Van Rijn werd ingesteld nadat misstanden op de werkvloer bij DWDD aan het licht kwamen.