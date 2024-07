Herman van der Zandt maakt zich klaar voor Nijmeegse Vierdaagse

Presentator Herman van der Zandt sluit niet uit dat hij zelf de Vierdaagse van Nijmegen nog wel eens gaat lopen. Dat meldde hij in het radioprogramma Met Het Oog op Morgen. Maar “ik vind het ook niet erg om het evenement vanaf de zijlijn te volgen”, voegde hij er direct aan toe.

Van der Zandt neemt na twintig jaar het programma Het Gevoel van de Vierdaagse over van Fons de Poel. “Ik word dinsdag echt ingewijd door de club mensen die dit programma al jaren maakt”, aldus Van der Zandt. “Ze zeggen: je weet niet wat je gaat meemaken. Ik ga op dat gevoel af. Het voelt alsof ik ter doop word gehouden.”

Dol op fietsen

Zijn grote liefde is echter niet wandelen, maar fietsen, bekent hij ook. “Ik ben best wel een wandelaar, maar als ik moet kiezen in een heuvelachtig gebied, grijp ik toch eerst naar mijn fiets”, aldus de presentator. “Ik heb nog nooit acht uur achter elkaar in Nederland gewandeld. Ik vind het fascinerend dat mensen dat leuk vinden. Voor veel mensen staan bij de Vierdaagse het ervaren van het evenement en het bezinnen tijdens de tocht toch voorop.”

Het vierdaagse wandelevenement gaat dinsdag van start.