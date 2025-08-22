Hans Kazàn over breuk zoon Steven en Jamie Kames: ‘Deur voor niemand dicht’

Tekst: Denise Delgado

Eind juli maakten Steven Kazàn (40) en Jamie Kames (31) bekend een punt te zetten achter hun veertien jaar durende relatie. In gesprek met ‘De Telegraaf’ vertelt vader Hans Kazàn (72) openhartig over deze moeilijke periode.

Gevolgen voor de hele familie

Jamie kreeg gevoelens voor carnavalszanger Vieze Jack, waardoor de relatie strandde. De breuk heeft grote gevolgen voor de hele familie. Hans geeft toe dat hij de relatiebreuk totaal niet had zien aankomen. “Het kwam echt als donderslag bij heldere hemel,” zegt hij. Toch wil hij benadrukken dat Jamie nog altijd welkom is binnen de familie. “Het blijft een vervelende zaak. Maar ik wil benadrukken dat we er zowel voor Steven als Jamie zijn. De deur is voor niemand dicht.”

Vooral hun zoontje Oliver staat centraal in de zorgen van Hans. Hij hoopt dat de twee ouders respectvol met elkaar blijven omgaan. “Ik weet hoe het is om uit een gebroken gezin te komen. En ik kan je vertellen: dat is niet leuk.” Ook hoopt hij dat voor allebei de zon weer gaat schijnen.

Hoewel Steven en Jamie hebben aangegeven dat ze professioneel willen blijven samenwerken met hun magische shows, realiseert Hans zich dat dit niet eenvoudig zal zijn. Toch gelooft hij dat zijn zoon en ex-schoondochter zich hiervoor zullen inzetten.

De breuk heeft ook Hans en zijn vrouw Wendy geraakt. Vooral de media-aandacht bleek zwaar. “Het is lastig om bij jezelf te blijven. We proberen er zo goed mogelijk mee om te gaan en er te zijn voor ons kind.”

BEELD: ANP