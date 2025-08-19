Hans Kazàn: ‘Hoor niks meer van Jamie’

Tekst: Emelie van Kaam

Sinds zijn zoon Steven en diens vrouw Jamie Kames in scheiding liggen heeft Hans Kazàn niets meer van zijn voormalige schoondochter gehoord. Volgens de goochelaar is ze van de aardbodem verdwenen, deelt hij deze week in Weekend. “Het is vreemd.”

Veertien jaar lang was Jamie Kames de schoondochter van Hans Kazàn. Maar sinds bekend is dat zij en Hans’ zoon Steven uit elkaar zijn omdat zij verliefd is geworden op zanger Vieze Jack, heeft hij niets meer van haar gehoord. “Het is totaal onverwacht en ongelofelijk verdrietig. Het vreemde is, en daar ben ik ook wel verbaasd over, dat ik niets meer van Jamie heb gehoord.”

Lees ook: Steven Kazàn probeert verdriet een plek te geven

Verdrietig

Volgens Hans lijkt Jamie wel van de aardbodem verdwenen. “Ik hoor niks meer van haar. Ik ben er natuurlijk niet blij mee hoe het gegaan is. Geen ouder vindt een verdrietig kind leuk. En op dit moment heb ik gewoon een heel verdrietig kind.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Nul komma nul

Hans had nooit verwacht dat Jamie zijn zoon ooit zoiets zou kunnen flikken. “Ik ben net zo verbaasd als Steven. Dat je denkt: hè, waarom in vredesnaam?! Er was geen enkele, maar dan ook echt nul komma nul aanleiding. Dat maakt het alleen nog maar verdrietiger.”

Ons hele gesprek met Hans Kazàn lees je in Weekend editie 34. Hierin reageert hij onder meer op de sneer die zijn zoon Oscar via Instagram uitdeelde aan Jamie. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP