Groot nieuws voor Acda en de Munnik

Thomas Acda en Paul de Munnik geven volgend jaar op vrijdag 10 oktober een extra show in de Ziggo Dome. Eerder werd al een show op zaterdag 11 oktober aangekondigd, maar die was binnen tien minuten uitverkocht. De Poema’s verzorgen het voorprogramma. Kaarten zijn direct in de verkoop gegaan.

“We zijn zeer dankbaar dat zo veel mensen opnieuw de moeite nemen om een kaartje voor onze concerten te kopen”, zegt Acda. “Een nieuwe theatershow is niet haalbaar in ons huidige gezinsleven, maar we schrijven met veel plezier jaarlijks een nieuwe grote AEDM-show.”

Het muzikale duo bracht vorige week onaangekondigd de single Ik Zeg Niets uit. De populaire theatershows van Acda en de Munnik uit het verleden worden ingeruild voor grotere shows. Zo spelen ze dit jaar op 7, 8, 9 en 10 november in Rotterdam Ahoy.