Goldband geeft deze zomer ‘kleinste tour ooit’

Goldband geeft deze zomer een aantal shows in kleine poppodia door het land. Met de tour Letterlijk Onze Kleinste Tour Ooit gaat de Haagse band onder meer naar de Ekko in Utrecht (275 mensen), Mezz in Breda (550 mensen) en Neushoorn in Leeuwarden (700 mensen).

De tour van 22 juni tot en met 18 juli is een try-out, laten de mannen weten op Instagram. Verder gaan Karel, Boaz en Milo naar Groningen, Maastricht, Amersfoort, Hengelo, Deventer en Genk (België). Kaarten gaan dinsdag om 12.00 uur in de verkoop.

De concerten zijn een stuk kleiner dan de shows die de band eerder aankondigde. Op 8 en 9 november staan de mannen namelijk in de Ziggo Dome in Amsterdam (17.000 mensen per avond), op 6 en 7 december in het Sportpaleis in Antwerpen (23.000 mensen per avond).