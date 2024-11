Gloednieuwe Hazes-serie in de maak met déze BN’ers

AVROTROS komt met een nieuw programma over André Hazes sr. In de docuserie Bloed, Zweet en Tranen duiken Karsu en René Froger in de muziek van de in 2004 overleden zanger, bevestigt de omroep na berichtgeving hierover van RTL Boulevard.

In het programma eren Froger en Karsu samen met songwriters, producers, muzikanten en Nederlandse artiesten de muziek van Hazes en bespreken ze de kracht van zijn nummers. De driedelige serie verschijnt volgend jaar op tv.

Het is nog niet duidelijk hoe het programma er precies uit gaat zien, meldt een woordvoerder van de omroep. Het programma wordt nog volop ontwikkeld.