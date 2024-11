Gaat Ilse DeLange volgend jaar meedoen met het Eurovisie Songfestival?

Deelname aan het Eurovisie Songfestival zit er voor Ilse DeLange volgend jaar niet in. Dat zei de zangeres zondagavond voor de camera van Shownieuws. “Ik heb een bepaalde manier van hoe ik dat zou willen doen. En dat kan voor volgend jaar niet”, stelde DeLange.

Op de vraag of ze ook geen mooi liedje heeft liggen, antwoordt ze: “Jawel hoor”. “Maar het is meer dan alleen het liedje. Ik weet natuurlijk na twee keer, eerst met The Common Linnets en toen met Duncan wat daar allemaal bij komt kijken. Het liedje, daar begint alles mee. Maar daarnaast is er nog een enorm scala aan allerlei details en aspecten die ook belangrijk zijn. En ik voel nu dat ik te weinig tijd heb”, vervolgt de zangeres. “Dus voor komend jaar is dat niet reëel.” Op de vraag of dat anders is voor 2026, zegt DeLange: “Ik zou het leuk vinden. Wie weet.”

Vorige maand werd bekend dat Nederland gewoon van de partij is op het songfestival. Verschillende artiesten, onder wie Anouk, hebben al aangegeven dat ze een nummer hebben ingestuurd.