Fred van Leer opgenomen in het ziekenhuis

Fred van Leer ligt in het ziekenhuis. De 47-jarige stylist moet geopereerd worden aan zijn darmen, deelt hij zaterdag in een video in zijn Instagram Stories.

“Niet alleen het weer is kut, het gaat hier ook kut”, zegt Van Leer, die al “een paar dagen” in het ziekenhuis ligt. “Ik word niet geopereerd aan het gat in mijn hand, dat had wel fijn geweest, maar aan iets aan mijn darmen.”

Veel pijn

De stylist heeft de afgelopen dagen veel pijn gehad. “Het gaat eigenlijk wel een stukje beter, maar de afgelopen twee dagen: nou, gewoon niet over hebben.”