Fred van Leer kan nog steeds niet goed ontspannen

Fred van Leer kan moeilijk rust vinden. “Ik heb de ontspanningsmodus nog niet gevonden”, zegt de stylist in de podcast PodBast – de weg naar succes.

De 47-jarige Van Leer werkt wel iets minder hard dan voorheen. “Als ik iets doe, ga ik er voor de volle 100 procent voor. Als ik straks in Ahoy sta dan worden dat de twee vetste dagen uit mijn leven, maar ik kan niet alles meer doen. Dus ik heb nu echt een stop.”

De stylist wil ook niet meer alles doen. “Ik kan daardoor ook mijn privé niet opbouwen. Want het was zakelijk een enorm succes, maar dan keek ik naar mijn privé… Ja, ik heb een fantastisch rijk leven met vrienden, maar als je echt naar relaties kijkt: dat is lastig. Omdat je altijd aan het werk bent en altijd dat op nummer 1 zet.”

Lees ook: Fred van Leer rouwt om zwager: ‘Bedankt Rob, dat je er altijd was voor mijn zus’

Niets geleerd

Van het feit dat hij meermaals te druk was, heeft hij naar eigen zeggen niets geleerd. “Ik heb drie keer een burn-out gehad en extreme depressie”, somt Van Leer op. “Het zit gewoon in je en moet accepteren dat dat stukje bij je hoort.”