Fred van Leer rouwt om zwager: ‘Bedankt Rob, dat je er altijd was voor mijn zus’

Fred van Leer heeft recentelijk afscheid moeten nemen van zijn zwager Rob, schrijft hij op Instagram bij een mooie foto van de man die zijn zus zo gelukkig maakte. Rob werd 56 jaar.

Rob en Fred’s zus waren 28 jaar samen, schrijft de stylist en presentator, tot “die vreselijke kutziekte” een einde maakte aan hun samenzijn. “Als ik een ding altijd wist in de afgelopen 28 jaar. Dat hij bij ons gezin hoorde, is dat mijn zus en hij elkaars grote liefde zijn. Ik heb haar altijd gelukkig gezien met hem. En daar wil ik je voor bedanken Rob, dat je er altijd was voor mijn zus.”

‘We keep the memory alive’

Nu zal Fred er zijn voor zijn zus, belooft hij. Hij is “zo ongelofelijk trots”, niet alleen op haar maar ook op al Rob’s vrienden, die altijd voor hem klaarstonden. “En dag en nacht gewaakt hebben, uit de grond van mijn hart dankjewel!”, schrijft hij met hartjes. “Het wordt nooit meer hetzelfde. Lieve Rob, je gaat zo ongelofelijk gemist worden.” Maar, belooft Fred: “We keep the memory alive.”