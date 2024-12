Frans Bauer Junior krijgt advies van vaderlief: ‘Papa zegt altijd: je moet gewoon eerlijk zijn’

Frans Bauer Junior (19) kwam dankzij de realityserie van zijn familie zelf ook in de schijnwerpers te staan. Dat gaat met vallen en opstaan. Zo was zijn vriendin Emy ook in de serie te zien, maar inmiddels is hun relatie op de klippen gelopen en op de juicekanalen komt het privéleven van de jonge Bauer regelmatig voorbij. Dat is allemaal éven wennen. Gelukkig staat zijn door de wol geverfde vader Frans altijd met raad klaar, vertelt Frans Jr. aan het AD.

“Het hoort er nou eenmaal bij”, weet Frans Jr. inmiddels. “Papa zegt altijd: je moet gewoon eerlijk zijn. Als je eerlijk bent, hoeft de media ook nergens achter te komen. Ik ben een jongen van 19 jaar oud, ik heb nog heel de wereld om te ontdekken, dan maak je nu eenmaal af en toe fouten.”

De Bauers – 20 Jaar Later werd een enorm kijkcijfersucces en ook de kerstspecial Kerst met de Bauers belooft een klapper te worden. Zullen we aan de kerstdis van de Bauers Frans Jr.’s nieuwe liefde spotten..? Die is er – nog – niet, grapt de 19-jarige. “Doe maar twee wijnglazen voor mezelf.”

Stoppen op je hoogtepunt

Omdat de reboot van hun reallifesoap zo’n succes was hoopt iedereen op een vervolg, maar of dat er gaat komen? “Papa heeft gezegd dat het bij één seizoen blijft, en daar hoort ook deze kerstspecial bij”, aldus Bauer Jr. “Ik vergelijk het ook altijd met de Home Alone-films: de eerste was top, de tweede was leuk, vanaf de derde heeft niemand er meer een actieve herinnering aan. Er is in ieder geval nog niks besproken over een volgend seizoen, maar ik denk: je moet stoppen op je hoogtepunt.”