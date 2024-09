Erica Meiland: ‘Ik begrijp Linda de Mol niet’

Erica Meiland begrijpt niet dat Linda de Mol zich heeft verzoend met Jeroen Rietbergen. Hij werd aangeklaagd voor seksueel wangedrag, maar nu hij niet vervolgd wordt lijkt Linda hem vergeven te hebben. Erica vindt daar het hare van, bekent ze deze week in Weekend. “Ze heeft hem toch helemaal niet nodig?”

Jeroen Rietbergen mag dan niet vervolgd worden voor strafbare feiten, wel heeft hij bekend ‘meerdere contacten van seksuele aard’ te hebben gehad. Ondanks dit bedrog neemt Linda de Mol hem terug. “Ik begrijp er niks van. Alsof hij nu niks gedaan heeft,” aldus een verbaasde Erica Meiland. “Kijk, het is jammer, want ze zal echt wel wat voelen voor zo’n man. Hij is goed voor de kinderen geweest. Maar wil je daar de rest van je leven mee geassocieerd worden? Nee. Ik zou denken: jij bent anders dan het beeld dat ik had, ik hoef jou niet meer.”

Lees ook: Heftig nieuws voor Erica Meiland: ‘Voorstadium van kanker’

Lullig vrouwtje

Erica snapt er dan ook helemaal niets van dat Linda hem vergeven lijkt te hebben. “Als je nou een heel lullig vrouwtje bent, je hebt niks en je kan niks en zo, dan hang je er toch meer aan. Maar zij is dé vrouw van Nederland. Zij heeft hem toch helemaal niet nodig? Wat de vrouw van Ali B gedaan heeft, dat zou Linda ook moeten doen. Geweldig wat zij door de telefoon tegen Ali B zei in de afgetapte gesprekken. Dat ze ‘helemaal klaar’ met hem was.”

Lees het hele interview met Erica Meiland, waarin ze onder meer vertelt over haar toekomstdromen, politieke carrière en wat ze heeft geleerd van haar jaren op televisie, in Weekend nummer 36, vanaf deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.