Heftig nieuws voor Erica Meiland: ‘Voorstadium van kanker’

Bij Erica Meiland is een voorstadium van kanker vastgesteld. Ze vertelde maandag in de uitzending van Chateau Meiland: En route dat haar baarmoeder daarom verwijderd wordt. Het is niet bekend of de ingreep al heeft plaatsgevonden, aangezien de opnames al enige tijd geleden zijn afgerond.

“Ik doe dus elke vijf jaar trouw mee aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, dat doe ik m’n hele leven al. Bij de laatste keer hebben ze dus iets gevonden. Dat is onderzocht en dat bleek toch in ieder geval een voorstadium van kanker”, vertelt Meiland in het programma.

Volgens de realityster twijfelden de artsen of de randen van het gezwel kwaadaardig waren. Daarom kreeg ze het advies haar baarmoeder te laten verwijderen. “Dus dat gaat binnenkort gebeuren”, aldus Meiland, die tijdens de opnames al wel wat gewend was aan het idee. “Er gaat wel heel veel door je hoofd natuurlijk, die hele machine gaat draaien.”