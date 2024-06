Ellen ten Damme tegen Ali B: ‘Dit gedrag moet stoppen en dit is de enige manier om dat duidelijk te maken’

Zangeres Ellen ten Damme heeft in de zedenzaak tegen Ali B een slachtofferverklaring laten voordragen. “Het gedrag waarvan ik en andere vrouwen slachtoffer werden, moet stoppen”, zei de zangeres via haar advocaat.

Ten Damme zegt slachtoffer te zijn geworden van verkrachting tijdens tv-opnames in Marokko. Ali B zou haar in de nacht hebben opgezocht in de slaapkamer. “Ik heb nergens om gevraagd. Niet die nacht in Marokko, niet bij de politie, niet om deze rechtszaak en al helemaal niet om een mediacircus. Wat er gebeurd is in Marokko, is gebeurd. Ik heb nooit de behoefte gehad om het aan de grote klok te hangen of om aangifte te doen, maar ik heb er ook nooit een geheim van gemaakt”, begon de zangeres.

Ze deed geen aangifte, maar deelde wel haar ervaringen met de politie. Daar heeft ze geen spijt van: “Het gedrag waarvan ik en andere vrouwen slachtoffer werden, moet stoppen en dit is de enige manier om dat duidelijk te maken.”

Media-aandacht

“Ik wilde geen aandacht in de media, maar ik wilde en kon ook niet langer mijn mond houden. Het zou niet eerlijk zijn tegenover de andere slachtoffers die zich uit durfden te spreken. Ik kon niet blijven zwijgen. Het voelde als mijn plicht om mijn verhaal via de rechtmatige weg toch te vertellen en die weg is via het recht.”

“Ik heb deze zaak en alle aandacht er omheen nooit gewild. Ik heb er niet om gevraagd. Het maakt me onzeker, bang en kwetsbaar”, aldus Ten Damme. Ze vertelde in haar verklaring ook over een nare ervaring met presentator Özcan Akyol in het interviewprogramma De Geknipte Gast, waarin ze zich liet interviewen en ook over het misbruik moest vertellen. Ze stelt dat Eus haar confronteerde. “Hij dwong me min of meer om voor de camera te reageren. Ik vond dat heel naar. Het druiste in tegen de afspraak hier iets over te vragen. Ik heb de opnames stil laten leggen, maar kon helaas niet voorkomen dat het, ook al was het heel kort, toch in de uitzending kwam.”

Verzoek tot gesprek

Ali B zei in zijn reactie: “Mijn deur staat voor haar open. Ik heb geen behoefte aan welles nietes. Alles wat ze meemaakt in de media, daar kan ik over meepraten. Er zijn alleen maar verliezers, maar ik hoop dat we dat niet hoeven te accepteren en dat we toch in gesprek kunnen gaan.”