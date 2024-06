Ali B ontkent ook verkrachting Ellen ten Damme: ‘Surrealistisch wat zij heeft gezegd’

Ali B ontkent dat hij Ellen ten Damme zou hebben verkracht. De rapper herkent zich niet in de verklaring die de zangeres heeft afgelegd. “Verzonnen is heel hard, maar ik kan niet tot een andere conclusie komen”, zei hij tegen de rechters in Haarlem.

B. bevestigde wel dat er tussen hem en Ten Damme al jaren “iets stiekems” was sinds een flirt op De Parade, enkele jaren eerder. “Als jonge jongen had ik een crush op haar. Ik voelde dat zij mij ook leuk vond.” Tijdens opnames van het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan in april 2014 was er volgens hem eveneens een “gezellige, lacherige en beetje ondeugende” sfeer. Na het filmen belandde Ali bij haar op de kamer, maar hier is niets gebeurd, verklaarde hij. Of er gekust is, weet de rapper niet meer.

Ten Damme stelt echter dat B. haar overviel, direct zijn kleren uittrok en haar besprong. De zangeres zegt dat er een worsteling ontstond en B. bij haar binnen probeerde te dringen. Ten Damme wist hem naar eigen zeggen drie keer van zich af te werpen, maar desondanks was er een kort moment van penetratie.

‘Onwerkelijk’

Volgens B. is dit niet gebeurd. Hij noemde de verklaring van Ten Damme tijdens de zitting “onwerkelijk”. “Niet alleen onwerkelijk dat ik zoiets zou doen: ik vind het überhaupt onwerkelijk dat iemand zoiets zou doen. Ik vind het surrealistisch wat zij heeft gezegd.”

De rechter citeerde ook uit een verklaring van Ten Dammes manager en toenmalig partner. Hij zei dat Ten Damme de dag na de vermeende verkrachting “totaal in een cocon” zat en “als een zombie” achter hem aanliep.

Pauw & Witteman

Tijdens de zitting kwam ook aan het licht dat de politie contact heeft gehad met zowel Paul Witteman als Jeroen Pauw omdat Ten Damme tijdens een napraat van het programma Pauw & Witteman tegen Witteman zou hebben gezegd dat B. een verkrachter is. Witteman kon zich dat niet herinneren, maar verklaarde daarbij dat zijn geheugen achteruit is gegaan.

Beeld: Reni van Maren