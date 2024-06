Ali B ontkent aanranding ex-kandidaat The Voice Jill Helena op bospad

Ali B heeft woensdag in de rechtbank ontkend dat hij in mei 2018 een voormalige kandidaat van The Voice of Holland heeft aangerand. De rapper herinnert zich de ontmoeting met de vrouw anders en begrijpt de beschuldiging niet, vertelde hij de rechters in Haarlem. Hij stelt haar met wederzijdse instemming te hebben gezoend.

Jill Helena heeft in haar aangifte tegen Ali B verklaard dat hij haar na een show in Monnickendam, waar ze allebei optraden, had meegenomen naar een afgelegen bospad van het Amsterdamse Bos.

Ze zou hebben aangegeven in de auto geen seks met hem te willen hebben. B. zou bij haar tot tweemaal toe hebben aangedrongen hem te helpen bij het masturberen. “Dat heb ik gedaan, omdat ik er dan vanaf zou zijn. Ik voelde me vies”, verklaarde de zangeres bij de politie.

Vrouw Ali destijds hoogzwanger

“Zo is het niet gegaan. Het doet me ongelooflijk veel pijn. Het staat in groot contrast met wat we met elkaar hadden”, verdedigde B. zich in de rechtszaal, op een paar meter afstand van het slachtoffer dat schuin achter hem zat. Hij ontkent dat hij zich liet aftrekken in de auto. “Als het was gebeurd, dan zou ik me het herinneren. Het doet me pijn dat zij überhaupt iets anders heeft gevoeld en ook omdat ik nooit een signaal heb gekregen.” B. vertelde eveneens dat zijn eigen vrouw thuis destijds hoogzwanger was en dat hij zich daar destijds ongemakkelijk over voelde.

‘Affaire’

De affaire tussen Jill Helena en haar coach begon rond de finale van The Voice of Holland in 2013, vertelde hij de rechters. Tot in 2018 zagen ze elkaar enige keren per jaar. “We hebben een paar keer gemeenschap gehad, bij haar thuis en in verschillende hotels”, zei hij. “Het initiatief kwam van beide kanten. We hadden wel de afspraak dat ze me geen berichten zou sturen, om te voorkomen dat mijn vrouw erachter zou komen dat wij een affaire hadden.”

Aangifte vier jaar later

Helena deed pas aangifte na de uitzending van het onlineprogramma BOOS over misstanden rondom The Voice. Dat was vier jaar na de vermeende aanranding. Ze voelde zich geroepen toen pas naar de politie te stappen, omdat B. in zijn verklaring naar de media destijds aangaf nooit een seksuele relatie met een kandidaat te hebben gehad.