Eerste hoofdrol voor Nienke Plas in film: ‘Tranen in mijn ogen’

Nienke Plas, die bekend werd dankzij haar openhartige vlogs, speelt binnenkort de eerste hoofdrol in een speelfilm. Zij is te zien in Daar Ga Je, de tweede speelfilm van regisseur Paloma Aguilera Valdebenito. De opnames gaan deze week van start en vinden plaats in Nederland en België, maakte distributeur Cineart woensdag bekend.

In de film speelt de vlogger de energieke, Amsterdamse moeder Sandra. Wanneer ze door schuldlasten bij overheidsinstanties tegenover ‘het systeem’ komt te staan, gaat Sandra met haar twee kinderen deze strijd vol humor en bravoure aan. “Toen ik hoorde dat ik de film mocht doen, stonden de tranen in mijn ogen, omdat het verhaal van de hoofdrolspeelster de realiteit is van sommige ouders”, aldus de hoofdrolspeelster. “Ik ben heel blij dat dit verhaal verteld gaat worden.”

Plas was eerder al te zien in bijrollen in een aantal films en speelde een uitverkochte theatertournee. In 2019 ontving zij twee prijzen bij het Televizier-Gala: de Televisie-Ster Talent Award en de Ster voor Beste Online Video-Serie. De actrice is in Daar Ga Je te zien naast collega’s Claude Musungayi, Lucinda Sedoc en Delilah Warcup-van Eyck.

Er verschijnen de komende tijd meer films en series over Nederlanders die door ‘het systeem’ worden vermalen. In september gaan zowel een film als een serie over de toeslagenaffaire in première. Het kabinet-Rutte III trad begin 2021 af door het toeslagenschandaal.