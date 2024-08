Dries Roelvink: ‘Ik mis mijn ex-schoondochter’

Na de breuk met Jazzlyn is Dave Roelvink weer gelukkig in de liefde. Uiteraard gunt zijn vader Dries hem dat van harte, maar toch heeft de zanger er moeite mee om zijn ex-schoondochter los te laten, vertelt hij deze week in Weekend. “Pijnlijk dat we haar nu minder zien.”

Eind vorig jaar zetten Dave Roelvink en zijn vriendin Jazzlyn Dusoswa een punt achter hun relatie. Begin deze maand werd bekend dat hij zijn hart aan een nieuwe dame is verloren, namelijk de 24-jarige Marijn Kuipers. Dries Roelvink heeft zijn nieuwe schoondochter inmiddels al ontmoet. “We hebben één keer met elkaar gegeten,” vertelt de zanger. “Ik had daarvoor al op haar Instagram gekeken en over haar gelezen, zoals dat ze uit Friesland komt.”

Lees ook: Grote teleurstelling voor Dries Roelvink

Pijnlijk

Dries is blij dat Dave weer gelukkig is in de liefde, maar moet ook toegeven dat hij en zijn vrouw Honoria de breuk met Jazzlyn lastig vonden. “Voor ons was het ook echt even schakelen. Honoria en ik zijn erg gehecht geraakt aan Jazzlyn. We zijn erg gesteld op haar en missen Jazz ook. Ze voelt nog steeds als onze schoondochter en ze is een heel goede moeder. Het is pijnlijk dat we Jazz nu minder zien.”

Lees het hele interview met Dries Roelvink, waarin hij onder meer vertelt wat hij van zijn nieuwe schoondochter vindt en ingaat op de leegte die Dave voelde na zijn breuk met Jazzlyn, in Weekend nummer 34, vanaf deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.