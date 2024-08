Grote teleurstelling voor Dries Roelvink

Dries Roelvink mag tot zijn grote teleurstelling niet op de cover van Men’s Health, maar wel in het blad. Dat vertelt zijn zoon en covermodel Donny Roelvink in de nieuwste aflevering van de Videolandserie De Roelvinkjes. Dries had eerder al laten weten dat hij net als zijn zoon graag eens op de cover van het fitnessblad wil.

“Ze komen de volgende editie met een special, en dan is er een heel groot stuk en dat heet Fit at any Age. Dat is eigenlijk voor alle 65-plussers. Maakt niet uit hoe oud je bent, je kunt natuurlijk nog steeds fit zijn. Daar ben jij een goed voorbeeld van”, aldus Donny tegen zijn vader. “Dan zetten ze mij in de ouwelullenafdeling?” reageert de 65-jarige Dries teleurgesteld. “Ik zou toch op de cover misschien komen?”

Volgens Donny moet je jezelf eerst bewijzen, voordat je op de cover van het fitnessblad mag komen. De 26-jarige Donny heeft er zelf ook een streng sportschema en dieet voor aangehouden. Dries’ vrouw Honoria merkt in de aflevering dat Dries een beetje teleurgesteld is door de mededeling van Donny. “Ja natuurlijk, kom ik ergens midden in een blad, moet je eerst bladeren…”, zegt Dries beteuterd. De zanger raapt echter al snel zijn moed weer bij elkaar. “Dan moeten we er maar voor zorgen dat die shoot zo goed wordt dat ze zeggen: die man moet wel op de cover natuurlijk. We hebben eigenlijk nooit zo’n goede cover gehad.”